Ehepaar feiert gemeinsames WM-Debüt

Vier Salzburger sind am Wochenende zur WM im 3D-Bogenschießen geflogen. Mit dabei ist auch das Ehepaar Alois und Ulrike Steinwender.

Gemeinsam ist es doch am schönsten. Das hat sich vor vier Jahren auch Ulrike Steinwender gedacht, als sie sich dazu entschloss, in die Fußstapfen ihres Mannes Alois zu treten und künftig auch mit dem Bogen Jagd auf Tierattrappen zu machen. "Damals hat mein Mann schon sechs Jahre lang geschossen. Er war viel unterwegs und hat mir immer Geschichten von seinen Turnieren erzählt", erinnert sich die 49-Jährige. Anfangs tat sie sich zwar noch schwer mit dem neuen Sport, "aber Alois hat mich immer motiviert".

Das bestätigt auch der Gatte. "Zu Beginn war ich in erster Linie überrascht von ihrer Entscheidung, aber ich habe mich darüber auch sehr gefreut", erzählt der 50-jährige Lungauer. "Jetzt verbringen wir mit unserem Hobby wieder mehr Zeit miteinander." Das liegt auch am großen Trainingseifer der beiden, die nun so gut wie jeden Tag ihren Umgang mit dem Blankbogen üben.

Und das mit Erfolg. Denn mittlerweile ist Ulrike Steinwender schon so gut, dass sie am Wochenende mit ihrem Mann und den Bogenschützen des BSV Glemmerhof, Ingrid Ronacher und Hermann Berger, nach Lac La Biche in Kanada gereist ist, wo sie ihre erste gemeinsame WM bestreiten. Und das nächste familiäre Highlight steht schon im Oktober an. "Da treten wir bei der EM zu dritt an. Ich, meine Frau und unser Sohn Michael ist auch erstmals mit dabei", freut sich Papa Steinwender.

Fleißig trainiert hat vor den Titelkämpfen auch Ingrid Ronacher. Die 30-jährige Pinzgauerin ist schon seit 16 Jahren im Bogensport aktiv und vor sechs Jahren in den Compound-Bereich umgestiegen, wo mit dem technisch aufwendigsten Bogen geschossen wird. Bei der Breitensport-WM 2015 hat sie sich schon einmal zur Weltmeisterin gekürt, bei den Titelkämpfen der Leistungssportler rechnet sie nun zumindest mit einem Top-5-Platz. "Dafür trainiere ich auch jeden Tag intensiv, nur am Montag gebe ich mir normalerweise frei", verrät Ronacher.

Um die 25 Prozent Selbstbehalt, die jeder Sportler für die WM-Teilnahme berappen muss, zu decken, hat sie sogar einen Sponsor aus Deutschland an Land gezogen. "Es ist eine Firma für Medizinbedarf. Da geht es wie bei uns um Technik und Präzision", erläutert Ronacher.

Im Vergleich mit seinen Salzburger Kollegen hat sich Hermann Berger etwas weniger intensiv auf seine erste WM vorbereitet. "Ich bin ehrlich gesagt ein wenig ein Trainingsmuffel", gesteht der 55-Jährige. "Neben Beruf und Familie spiele ich auch noch in der Bürgermusik Lofer. Da bleibt halt nicht so viel Zeit." Dass es ihm dennoch nicht an Ehrgeiz mangelt, hat er in den Qualifikationsschießen für die WM bewiesen. "Das war ein beinharter Kampf. Mit meinem Sieg beim letzten der drei Qualibewerbe habe ich mich am Ende aber durchgesetzt", freut sich Berger, der als einziger Salzburger mit dem Instinktiv-Bogen antritt, einem Holzbogen ohne Ziel- und Visiervorrichtung.