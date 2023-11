Eigengewächs mit Goldtor: Austria Salzburg jubelt nach Spitzenspiel über Winterkrone der Westliga

Alexander Schwaighofer entschied ein ausgeglichenes Gipfeltreffen, in dem Saalfelden nach der Pause etwas nachließ.

Wie zuletzt auch in der Champions League: Viele Zuschauer und Zuschauerinnen kamen auch zum Unterhaus-Highlight zwischen Austria Salzburg und Saalfelden am Samstag sehr knapp zum Spielbeginn. Als das Duell um die Winterkrone in der Westliga angepfiffen wurde, standen noch einige in der Warteschlange. Weil Austria-Stürmer Johannes Zottl in der dritten Minute im Duell mit Tormann Kilian Schröcker einen Schritt zu spät kam und kurz darauf Matthias Theiner nach einer Standardsituation freistehend über das Tor schoss, verpassten sie keinen Treffer.

Saalfelden hielt lange voll mit

In der zwölften Minute klopften auch die Gäste aus dem Pinzgau an. Joao Pedro zog in den Strafraum, seinen scharfen Querpass lenkte David Hutter an die Latte. Danach entwickelte sich ein ausgeglichenes Match, in dem sich die Spieler in ähnlichen Formationen oft Mann gegen Mann duellierten. Das kombinationssichere Saalfelden hatte zunehmend Feldvorteile, ohne aber vor der Pause ein weiteres Mal in die Gefahrenzone vorzudringen.

Schwaighofer trifft nach Fötschl-Querpass

Nach dem Seitenwechsel änderte das Spielgeschehen geringfügig. Wie auch in den Heimspielen zuvor legte die Austria um Joker Aaron Volkert zu. Ein Kopfball fiel noch zu schwach aus, Saalfelden-Routinier Tamas Tandari rettet wenig später in höchster Not. Und in der 66. Minute jubelten die Hausherren sogar, aber nur kurz. Matthias Hausberger traf nach einer Standardsituation per Kopf, soll dabei aber im Abseits gestanden sein. In der 72. Minute kannte der violette Jubel dann keine Grenzen mehr. Nach einem Querpass von Yannic Fötschl, der Salzburg bald im neuen Amateure-Nationalteam vertreten wird, rutschte Alexander Schwaighofer den Ball über die Linie.

Austria verteidigt stark

Danach passierte nicht mehr viel. Die Pinzgauer beorderten Tandari noch in den Angriff, Bälle bekam er keine mehr. Auf der anderen Seite strich ein Zottl-Freistoß knapp über die Latte. Die Austria spielte den achten Sieg im achten Heimspiel souverän nach Hause. Wie im Hinspiel reichte dem Tabellenführer ein Treffer, um Saalfelden zu biegen. Die Maxglaner liegen als Winterkönig nun fünf Punkte vor Saalfelden.