Ein auch mental starker Judoka

Der 28-jährige Bischofshofener Judoka Herbert Wicker beeindruckt mit sportlichen Leistungen auf höchstem Niveau. Obwohl er längst mitten im stressigen Berufsleben steht.

Bereits in Oberwart ließ Judoka Herbert Wicker heuer mit einem herausragenden siebten Platz aufhorchen:

Der junge Bischofshofener besiegte dabei bei den European Open unter anderem den Französischen Team-Olympiasieger Kilian Le Blouch.

Zuletzt zeigte Wicker auch in Leibnitz beim erneuten Sanjindo-Einzug ins Final-4-Turnier der ersten Bundesliga seine Stärken im Kampf. Schließlich gewann Bischofshofen in Leibnitz all seine Kämpfe. "Der siebte Platz bei der European Open war sicher eines der Highlights meiner Fights bislang. Ich habe mich gut ...