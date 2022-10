Ein Box-Routinier will die Jungs von der Straße holen

Nach einem Schlaganfall hat der ehemaliger Boxer Hermann Heim sein Leben grundlegend geändert. Heute bringt er jungen Salzburgern das Boxen bei. Der sportliche Aspekt steht dabei im Hintergrund.

"Ich bin glücklich, dass ich noch lebe", sagt Hermann Heim. Der 76-Jährige aus Schallmoos hat ein bewegendes Leben hinter sich. In jungen Jahren entdeckte er das Boxen für sich. "In einer Illustrierten habe ich einen Artikel über Muhammad Ali, dessen Name damals noch Cassius Clay war, gelesen und war sofort Feuer und Flamme für diesen Sport. Das Foto von ihm habe ich ausgeschnitten und über meinem Bett aufgehängt", erinnert er sich.

Das war Anfang der 1960er Jahre. Heim ...