Ein letztes "Servus" für Walter Lechner in Bahrain

Im Rahmen des Formel-1-Rennens wollen die Motorsport-Verantwortlichen mit einer besonderen Ehrung der Faistenauer Rennsportlegende gedenken - knapp vier Monate nach seinem Tod.

Vor zehn Jahren hat Walter Lechner (1949-2020) nach langen Verhandlungen mit Porsche die GT3-Cupserie für den Mittleren Osten etabliert - als "Winterserie" (aus mitteleuropäischer Sicht) mit Schwerpunkt Bahrain, wo der Salzburger auch ein Büro unterhielt und während der Rennsaison an die 30 Mitarbeiter dort beschäftigte, die so zu einer Ganzjahresbetätigung neben Supercup etc. kamen.

Den Auftakt der aktuellen Saison erlebte Lechner, damals bereits schwer krank, noch Ende November in Bahrain mit. Am 8. Dezember verstarb der Faistenauer im ...