Ein Mann für die wichtigen Momente: Straßwalchens Ivic verschärft Eugendorfs Krise

Die Straßwalchner setzen ihren Erfolgslauf fort, weil Ilija Ivic immer mehr den Goalgetter in sich entdeckt. Eugendorf bleibt im Frühjahr sieglos und muss sich immer mehr mit dem Abstiegskampf beschäftigen.

Ilija Ivic ist nicht als klassischer Torjäger bekannt, der Spiel für Spiel trifft. Er gilt in der Salzburger Liga dennoch als äußerst gefährlicher Stürmer. Neben ihm blühen andere auf, ist es leicht zu glänzen. "Er hält Bälle gut, hat eine starke Übersicht - und er ist ein Mann für die wichtigen Momente", sagt Straßwalchens Sportchef Markus Chudoba über den Angreifer, der Eugendorf am Samstag beinahe im Alleingang abschoss. Mit seinen Saisontoren neun bis elf (davon sechs im Frühjahr) führte Ivic sein Team zum 3:2-Auswärtserfolg - dem siebenten Sieg in den vergangenen acht Runden. "Er hat wieder seine Klasse gezeigt."

Ivic entscheidet das Spiel per Lupfer

Dank Ivic lag Straßwalchen früh voran. In der zweiten Minute verwandelte der Routinier einen Strafstoß. Danach übernahm Eugendorf das Kommando und Marco Thaller glich nach einem schönen Spielzug noch in der Anfangsviertelstunde aus. Erst in der zweiten Halbzeit dominierte Straßwalchen. Zwischen der 59. und der 64. Minute wurde es wild: Zuerst traf Ivic nach Flanke von Martin Burgstaller, doch Thaller hatte rasch die perfekte Antwort. Lang hielt der neuerliche Ausgleich aber nicht. Denn Ivic erzielte postwendend mit einem feinen Lupfer aus 20 Metern das 3:2. "Wir haben verdient gewonnen und sind sehr zufrieden", sagt Chudoba, dessen Mannschaft dem Spitzenreiter Thalgau auf den Fersen bleiben will. "In erster Linie waren das aber wieder drei Punkte gegen den Abstieg."

Thalgau schlägt starkes Altenmarkt

Die Thalgauer, die - wie berichtet - im Falle eines Meistertitels nicht in die Westliga aufsteigen würden, setzten sich nach ihrem Sieg im Gipfeltreffen gegen Bürmoos auch beim Nachzügler Altenmarkt ohne Gegentreffer durch. "Es gab aber auf beiden Seiten viele Chancen. Altenmarkt war gerade zu Beginn gut in den Zweikämpfen und hat sich nicht versteckt. Das erste Tor hat es für uns leichter gemacht", sagte Trainer Christoph Gruber nach dem 2:0-Erfolg. Kapitän Andreas Rottensteiner traf nach einer Viertelstunde ins lange Eck, Mario Kreuzer gelang in der 35. Minute nach einem Eckball per Kopf die Vorentscheidung. "Nach der Pause hatten wir viele Chancen auf das 3:0. Aber das 2:0 passt gut. Mehr als drei Punkte kann man nicht holen."