Ein Meistertitel und sehr viel Frauenpower

Sabine Putz, die Jugendleiterin der SU Abtenau feiert den Aufstieg der U16 in die 2. Sparkassenliga.

Feste sind da, um gefeiert zu werden. Das galt auch für die Sportunion Abtenau, die den Aufstieg ihrer U16 Kicker in die 2. Sparkassenliga feiern durfte. "Wir freuen uns über den Aufstieg, sehen die nächste Saison aber sehr realistisch", sagt Sabine Putz, die Jugendleiterin der SU Abtenau und ergänzt: Unser Ziel ist es, uns nicht im Tabellenkeller zu platzieren. Wir werden vermutlich 50 % der Spiele gewinnen." Grundsätzlich sind die Abtenauer Fußballer im Nachwuchsbereich gut aufgestellt. Trotzdem gibt es ein kleines Problem. "Unsere Talente verlassen uns meist recht früh, weil die große Perspektive der Kampfmannschaft fehlt. Die 1. Klasse Nord ist nicht attraktiv genug", erklärt die Jugendleiterin. Sabine Putz ist "die starke Frau" im Verein und betreut 30 Trainer und zehn Teams in Abtenau. Die Sektion Fußball-Nachwuchs ist die größte innerhalb der Sportunion Abtenau und umfasst etwa 170 Kinder. "Davon sind 35 Mädchen, was rund 20 % entspricht", erklärt Putz. Stolz ist die Jugendleiterin darauf, mit einer U9 und einer U10 zwei Damen-Teams in Abtenau zu haben.