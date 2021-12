Ein Salzburger setzt völlig neue Maßstäbe

Der 17-jährige Matej Svancer ist der Topstar unter den Skifreestylern - und nach seinem zweiten Weltcupsieg der große Favorit auf Olympiagold.

Noch dauert es zwei Monate bis zum Beginn der Olympischen Spiele in Peking. Während in vielen Sportarten die Qualifikationsphase erst begonnen hat, ist im Big Air der Skifreestyler schon jetzt klar, über wen der Sprung zu Gold führen wird: Matej Svancer. Das hat der 17-jährige Salzburger bei seinem zweiten Weltcupsieg nun eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Schon Ende Oktober in Chur war Svancer eine Klasse für sich, dem Bewerb in Steamboat drückte er am Wochenende mit zwei Sprüngen, die ...