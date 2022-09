Ein Tausch vor den Ruder-Weltmeisterschaften in Tschechien

Tabea Minichmayr ersetzt Österreichs Topstar Magdalena Lobnig im Einer bei den Ruder-Weltmeisterschaften in Tschechien.

Tabea Minichmayr und Lukas Reim starten am kommenden Sonntag für den Salzburger Ruderklub Möve in die Ruder-WM im tschechischen Račice. Während sich Reim nach überstandener Coronainfektion an der Seite von Julian Schöberl seit Wochen auf ein hartes Rennen im leichten Doppelzweier vorbereitet, muss sich Minichmayr kurz vor dem Auftakt ihrer ersten Elite-WM umstellen. Weil Österreichs Paraderuderin Magdalena Lobnig, die in Tokio im Einer Olympia-Bronze holte, im Doppelzweier antreten will, tauscht die 23-Jährige mit ihr die Plätze und rudert nun allein.

