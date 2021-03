Ein Volkssport ist wieder erlaubt: Tennisplätze öffnen ihre Pforten

Das Warten von 20.000 Hobbyspielern hat rund um Ostern ein Ende. Es zeichnet sich ein Trend ab, wie die Tennis-Freiluftsaison verlängert wird.

Einige Salzburger Skigebiete haben noch geöffnet und die Einheimischen nehmen dieses Angebot auch dankend an. Gleichzeitig steht ein zweiter beliebter Volkssport in den Startlöchern. Denn rund um Ostern öffnen im Bundesland die ersten Tennisplätze ihre Pforten. Im Gegensatz zu Kontaktsportarten ist Tennis im Freien erlaubt. Das Warten von rund 20.000 Hobbyspielern, die den gesamten Winter von den Hallen ausgesperrt waren, hat also ein Ende.

"Es war traurig genug und völlig unverständlich, dass die Tennishallen geschlossen bleiben mussten. Jetzt ...