Ein weiteres Versprechen für die Zukunft: Junge Salzburger sind U21-Vizemeister

Nachwuchstalente vom UTTC Salzburg mussten sich bei österreichischer Meisterschaft nur den favorisierten Niederösterreichern geschlagen geben. Auch Mädchen zeigten großes Potenzial.

Salzburgs Abordnung in Baden ist zufrieden.

Salzburgs Tischtennistalente haben erneut ihr großes Potenzial unter Beweis gestellt. Die UTTC-Asse Florian Bichler, Kento Waltl und Alexander Dür, die in der 2. Herren-Bundesliga um den Aufstieg spielen, wurden im Bundesländerbewerb der U21 in Baden Vizemeister. Sie mussten sich erst im Finale des Teambewerbs den Favoriten aus Niederösterreich mit 1:4 geschlagen geben. In der Vorrunde konnte das Trio die starken Mannschaften aus der Steiermark und Wien jeweils mit 4:2 besiegen. Bemerkenswert: Keiner der drei Salzburger ist älter als 18 Jahre, Dür etwa erst 15.

Alter spricht für Salzburgs Talente

Besonders jung sind Salzburgs beste Tischtennis-Spielerinnen. Die 13-jährige Julia Dür und die 12-jährige Sophia Pichler, beide vom UTTC Salzburg, belegten den vierten Platz. Simon Acimovic, Simon Sams (beide UTTC Salzburg) und Leo Blersch (TTC Kuchl) erreichten mit Salzburgs zweitem Team den sechsten Platz. Landestrainer Michael Pichler kann positiv bilanzieren.