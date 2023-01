Ein Welser Basketballer mit US-Wurzeln ist der neue Star bei der BBU

Drew Koka erwies sich als Glücksfall für die BBU Salzburg. Der 24-Jährige hat großen Anteil am derzeitigen Höhenflug der Nonntaler, die heuer den Aufstieg in die 1. Bundesliga anpeilen.

Die Basketballunion Salzburg ist mit einem Sieg in das neue Jahr gestartet. Das Team von Headcoach Christian Ponz siegte bei den Kufstein Towers mit 90:81. Damit sind die Nonntaler nach wie vor punktgleich mit den Swarco Raiders aus Innsbruck auf dem zweiten Rang in der 2. Bundesliga West. Zehn Siege stehen lediglich zwei Niederlagen gegenüber. Das Play-Off und die damit verbundene Chance um den Aufstieg in die 1. Bundesliga ist in greifbarer Nähe.

Mann des Spiels war erneut ...