Ein Winter mit vielen Chancen

Die Pongauer Skisprung-Asse Stefan Kraft und Chiara Kreuzer nehmen Anlauf auf eine Wintersaison mit zahlreichen Highlights. Kurz vor Saisonstart in Russland gaben sie den PN noch ein Interview.

Die Adler heben in Kürze für zwei Einzel-Weltcupbewerbe in Nischnij Tagil (Russland) ab. Am 20./21. November geht es für die Skispringer rund um Vorzeigeathleten wie Stefan Kraft, Jan Hörl und - eine Woche später - Chiara Kreuzer (Hölzl) ans Eingemachte.

Die letzten freien Tage verbrachte Chiara Kreuzer noch Zuhause mit ihrer Familie: "Ja, heuer sind es auffallend viele Wettkämpfe, die vor der Türe stehen, eigentlich ist es fast ein Monsterwinter", freut sich die 24-Jährige aber auf die Saison. ...