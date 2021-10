Eine neue Herausforderung für Moritz Hinterseer

Moritz Hinterseer ist seit dem 1. Oktober Österreichs Bundestrainer für das Florett-Team. Der frühere Weltklasse-Fechter ist Nachfolger von Evgeny Pikman. Am Wochenende folgt seine erste Aufgabe.

Mehrere Kandidaten haben sich für den Posten des österreichischen Bundestrainers beworben. "Die Gespräche waren von Anfang an sehr gut und ich freue mich, dass ich mich schlussendlich durchgesetzt habe", sagt Moritz Hinterseer.

Der 37-Jährige folgt damit Evgeny Pikman, der auch einige Zeit als Trainer in Salzburg gearbeitet hat. Hinterseer trat seinen neuen Job am 1. Oktober an. Der Salzburger Landesverbandstrainer ist damit für das Budget und die Organisation mitverantwortlich. "Mein Ziel ist es, eine verschworene Fechtergemeinschaft zu schaffen, ...