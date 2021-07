Eine "Tennis-Lotterie" auf höchstem Niveau

Beim ATP-Challenger in Anif ist beinahe jedes Match ein 50:50-Duell.

Vorherzusagen ist schlichtweg nichts. Das mussten beim ATP-Challenger in Anif etwa Dennis Novak, der als Titelmitfavorit gestartet war, und der topgesetzte Brasilianer Thiago Monteiro gleich zum Auftakt erfahren. Und das bestätigte auch der erste Achtelfinaltag. Von vier Partien gingen drei über die volle Distanz. Eine Handvoll Punkte entschieden in Drei-Stunden-Matches über Sieg und Niederlage. "Die Leistungsdichte ist so enorm, dass fast jedes Match ein 50:50-Duell ist. Eigentlich hat jeder der zwölf verbliebenen Spieler eine realistische Titelchance", sagt Turnierboss Gerald Mandl. ...