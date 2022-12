Einsame Klasse: Hollaus gewinnt Silvesterlauf in Seekirchen

Der Salzburger Spitzentriathlet eilt nach dem Ende seiner Profikarriere weiter von Erfolg zu Erfolg. Nach überstandener Grippe verpasste er seine Rekordzeit beim Seekirchner Laufevent nur knapp.

Noch am Vorabend war nicht klar gewesen, ob Lukas Hollaus beim 16. Leimüller Silvesterlauf in Seekirchen an der Startlinie stehen kann. Weil sein Bruder die Kinderbetreuung übernahm, konnte der langjährige Spitzentriathlet, der seine internationale Profikarriere nach seiner Olympiateilnahme 2021 beendet hatte, dann am Freitag als erster die Ziellinie passieren. Die 5,8 Kilometer lange Strecke bewältigte der 36-jährige Pinzgauer in 16:52 Minuten. Bei seinem Rekordlauf vor drei Jahren war er nur 16 Sekunden schneller gewesen.

Auch Influenza kann Hollaus nicht bremsen

"Ein sehr cooles Rennen", sagt Hollaus, der im Dezember drei Wochen wegen des Influenza-Virus außer Gefecht war. "Mit einem Kilometerschnitt von 2:57 Minuten habe ich daher wirklich nicht gerechnet." Hollaus, der heuer auch vier Triathlon-Staatsmeistertitel erobert hatte, zog seinen Konkurrenten früh davon und lief bei bestem Wetter ein einsames Rennen an der Spitze des Feldes. "Es war mehr ein Kampf gegen die Zeit", sagt Hollaus. Nach dem Zielleinlauf freute er sich bereits auf den traditionellen Hauptpreis, einen Riesen-Lebkuchen der Bäckerei Leimüller. "Den braucht unsere Familie schon dringend. Die Weihnachtskekse sind eh schon bald weg."

Leyla Reshed war schnellste Frau

Dominik Hirczy (18:25) aus Bad Hofgastein wurde in der Gesamtwertung vor dem Henndorfer Peter Müllner (18:41) Zweiter. Schnellste Frau war Leyla Reshed (Pinsdorf, 20:59). Die Teamwertung ging an das deutsche Trio "Traumschwiegersöhne" um Herbert Enzinger, Niklas Hirmke und Daniel Wimmer. In der Vereinswertung siegte das TrumerTriTeam um Jürgen Bacher, Birgit Berger sowie Heidelinde, Elias und Stefan Bitesnich.