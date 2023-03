Eisbären fehlt nur mehr ein Sieg zum Einzug ins Viertelfinale

Zeller feierten zum Auftakt des Best-of-3-Duells in den Pre-Play-offs gegen Lustenau einen 4:1-Heimsieg. Kabinenansprache nach 0:1-Rückstand fruchtete.

Die Zeller Eisbären haben am Dienstag das Tor zum Viertelfinale der Alps Hockey League weit aufgestoßen. Die Pinzgauer feierten zum Auftakt des Best-of-3-Duells in den Pre-Play-offs gegen Lustenau einen 4:1-Heimerfolg und können damit am Donnerstag (19.30 Uhr) mit einem Sieg in Vorarlberg bereits alles klarmachen.

Im ersten Drittel hatte Goalie Max Zimmermann alle Hände voll zu tun, um seine Zeller vor dem Rückstand zu bewahren. Kurz vor der Pausensirene musste er sich aber doch Kevin Puschnik aus kurzer Distanz geschlagen geben. Im Mitteldrittel übernahmen die Zeller das Kommando und drehten mit einem Powerplay-Doppelschlag in den Schlussminuten durch Aleksi Hämäläinen und Henrik Neubauer das Match.

Zell will Serie "so schnell wie möglich beenden"

Neubauer fixierte danach noch seinen siebten Saisondoppelpack und Fabio Artner traf zum 4:1-Endstand. "Der Trainer hat in der ersten Pause die passenden Worte gefunden. Im dritten Drittel haben wir, finde ich, die Lustenauer überrollt", meinte Zell-Stürmer Tobias Dinhopel: "Jetzt hoffe ich, dass wir die Serie so schnell wie möglich beenden können."