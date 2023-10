Eisbären schlitten in Jesenice in ihre erste Auswärtsniederlage

Zell am See verliert beim Meister nach 1:0-Führung mit 1:4. Juniors gewinnen zu Hause gegen Schlusslicht Gröden mit 4:2.

Nach sechs Siegen in Serie ist die starke Auswärtsserie von Zell am See am Samstag in der Alps Hockey League gerissen. Die Eisbären mussten sich beim amtierenden Meister Jesenice mit 1:4 geschlagen geben. Für die Pinzgauer war es in dieser Saison die erst zweite Niederlage, die erste in der regulären Spielzeit. Trotzdem liegen sie weiterhin an der Tabellenspitze, auch wenn der Vorsprung auf Jesenice auf zwei Punkte zusammengeschrumpft ist − allerdings haben die Slowenen bereits ein Spiel mehr bestritten.

Zell erwischte besseren Start

Im Duell der beiden topplatzierten Clubs hatten die Eisbären zunächst Glück, als Maximilian Egger die auf der Zeller Torlinie dahintänzelnde Scheibe im letzten Moment klären konnte. Ihr erstes Powerplay nützten sie dann gleich durch Christian Jennes zur Führung (13.). Jesenice schlug knapp zwei Minuten später mit dem Ausgleich zurück. Im zweiten Drittel übernahmen die Slowenen das Kommando und belohnten sich mit einem Doppelschlag. Im Schlussdrittel drängte Zell noch einmal auf den Anschlusstreffer. Doch während Tobi Dinhopel die beste Chance der Pinzgauer vergab, zeigte sich Gasper Sersen auf der Gegenseite eiskalt und fixierte den 4:1-Endstand.

Juniors kassierten Powerplay-Doppelschlag

Die Red Bull Juniors feierten zwei Tage nach der Derbyniederlage gegen Zell ihren nächsten Heimsieg. Die Jungbullen setzten sich mit 4:2 gegen Schlusslicht Gröden durch. Die Salzburger lagen nach Treffern von Vasily Zelenov, Kalle Myllymaa und Paul Vinzens bereits mit 3:0 voran. Gröden nutzte zwei Powerplays, um zu verkürzen. Maximilian Wurzer fixierte 66 Sekunden mit einem Schuss ins leere Tor den Endstand.

"Wir müssen uns verbessern"

"Wir haben uns heute vorgenommen, dem Gegner nicht viel Platz zu bieten und von Anfang an das Spiel zu übernehmen. Das ist uns heute nur teilweise gelungen, hier müssen wir uns verbessern, dann kommen wir am Ende nicht in Schwierigkeiten", meint Juniors-Keeper Thomas Pfarrmaier, der den Aufwärtstrend der Juniors in der Liga erwartet hat. "Wir haben jedes Jahr am Anfang unsere Schwierigkeiten, da wir sehr viele junge Spieler dazubekommen. Aber jetzt sieht man langsam, dass das Selbstvertrauen steigt und die jungen Spieler sich an das Erwachseneneishockey gewöhnen."