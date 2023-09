Eisbären nahmen gleich zum Ligaauftakt Revanche

Zell am See feierte zum Start der Alps Hockey League einen 4:3-Heimsieg über Lustenau. Jungbullen scheiterten auswärts gegen Bregenzerwald an ihrer Chancenverwertung.

BILD: SN/EKZ/JOHANNES RADLWIMMER Christian Jennes ließ sich von den harten Attacken der Lustenauer nicht stoppen und erzielt kurz vor Schluss den Siegtreffer.

Die Zeller Eisbären bekamen gleich zu Beginn der Alps Hockey League die Chance, eine offene Rechnung zu begleiten. Zu Gast war beim Ligaauftakt am Samstag im Pinzgau nämlich der EHC Lustenau, der in der vergangenen Saison den anvisierten Viertelfinaleinzug der Zeller mit einem 2:1-Erfolg im Pre-Play-off verhindert hatte. Entsprechend heiß starteten die Eisbären in die Partie und nutzten gleich das erste Powerplay zur Führung. Adis Alagić traf mit einem direkt verwandelten Bully (6.). Auch der zweite Treffer fiel in Überzahl. Alexander Lahoda reagierte nach einem Schussversuch am schnellsten und schob den Puck aus spitzem Winkel über die Linie (17.). Nach der ersten Drittelpause fanden die Gäste aber immer besser ins Spiel und sorgten mit einem Doppelschlag binnen 38 Sekunden für den Ausgleich. Erst staubte Kevin Puschnik im Powerplay ab (25.), dann bugsierte Lenz Moosbrugger einen unglücklich abgewehrten Puck zum 2:2 über die Linie (26.). Die Antwort der Eisbären durch Mario Altmann ließ ebenfalls nicht lange auf sich warten (29.). Kurz danach hatten die Zeller gleich zwei Riesenchancen, auf 4:2 davonzuziehen. Doch Gästegoalie Lukas Reihs parierte die Schüsse aus kurzer Distanz jeweils sehenswert. Da Lucas Haberl auf der Gegenseite Zell-Keeper Max Zimmermann und seine Hintermannschaft alt aussehen ließ, ging die Partie mit 3:3 ins Schlussdrittel. Dort sorgte Christian Jennes für die Entscheidung, indem er aus spitzem Winkel per Rückhand zum 4:3 einschoss. "Wir haben sehr stark angefangen, dann aber auch recht stark nachgelassen. Im dritten Drittel haben wir aber einen Weg gefunden, zu gewinnen. Ich denke, das zählt und zeichnet eine Gewinnermannschaft auch aus", zeigte sich Zell-Stürmer Alexander Jahoda mit dem Ergebnis und der gezeigten Moral zufrieden. Weniger glücklich verlief der Saisonauftakt für die Red Bull Juniors in Bregenzerwald. Die Jungbullen konnten zwar die Führung der Vorarlberger binnen weniger als einer Minute durch Maximilian Kirchebner ausgleichen. Danach wollte den Salzburger trotz guter Chancen kein zweiter Treffer mehr gelingen. Bregenzerwald zeigte sich da schon abgebrühter. Daniil Kulintsev traf erst im Powerplay, dann ins leere Tor zum 3:1-Endstand. "Die Burschen hätten sich mehr verdient, aber wir konnten unsere Chancen nicht verwerten. Auf das Überzahltor gegen uns haben wir dann leider keine Antwort mehr gefunden", betont Red-Bull-Coach Teemu Levijoki.