Verletzungsgeplagte Eisbullen "wieder auf dem Weg zur Form des Saisonbeginns"

Jahresbilanz im Salzburger Eishockey: Red Bull Salzburg wurde von Verletzungen aus der Spur geworfen, der EK Zell am See war auf der Euphoriewelle − aber ohne Glück.

Das Jahr 2022 endet für die beiden Salzburger Eishockey-Teams am Freitag im Gleichklang: Red Bull Salzburg empfängt in der ICE Hockey League Laibach, der EK Zell am See muss eine Klasse tiefer im Spiel der letzten Chance beim Lokalrivalen Kitzbühel antreten.

Der Meister aus Salzburg begann den Herbst wahrlich meisterlich − mit der Achtelfinal-Qualifikation in der Champions Hockey League und 12 Siegen in den ersten 15 Liga-Spielen. Doch Ende November kam Sand ins Getriebe. Für Trainer Matt McIlvane nicht überraschend. "Man kann das Team vom September nicht mit dem jetzigen vergleichen. Wir hatten teilweise neun Ausfälle, davon bis zu sechs Stürmer. Das war dann ein komplett anderes Team", sagt der Coach.

Das unterstreicht auch die Statistik: Nur drei Salzburger absolvierten bisher alle Spiele, nämlich Benjamin Nissner, Chay Genoway und Dennis Robertson. "Wenn ein Spieler vier Wochen fehlt, dann kann man auch nicht erwarten, dass er dann sofort in seine alte Rolle zurückkehren wird." Das habe sich auch bei Neuzugang Nicolai Meyer gezeigt, der lange gebraucht hat, um seine Rolle im Team zu finden. "Jetzt ist er angekommen."

McIlvanes Resümee ist zugleich eine Vorschau auf den Jänner: "Wir sind jetzt dabei, die Form von September wieder zu finden. Das ist eine Aufgabe, die Spaß macht." Hoffentlich auch dem Publikum, denn nun stehen gleich drei Heimspiele en suite an: Nach dem Match gegen Laibach folgen am Sonntag der Schlager gegen den VSV (16.30) und am Dienstag das Derby gegen die Black Wings aus Linz (19.15) jeweils im Volksgarten.

Zu den vielen Verletzungen, einer Virus- und einer Covid19-Welle im Team kamen auch zwei Langzeit-Ausfälle: Ty Loney hat nach Gehirnerschütterung noch kein Ligaspiel absolviert, Troy Bourke (Schulterverletzung) fehlt seit Oktober. Doch bei beiden gibt es jetzt positive Signale: Loney stieg ins Training ein und legte nun sogar sein Gelbes Trikot (keine Berührung im Training) ab, Bourke sollte im Februar fix zurückkehren − er absolviert schon Eis- und Konditionseinheiten. Daher hat man mögliche Zugänge vorerst ad acta gelegt.

2311 Zuseher - der Saisonrekord an Besuchern war auch das Beste aus Zeller Sicht bei der 2:4-Heimniederlage gegen den EHC Lustenau am Mittwoch, bei dem Henrik Neubauer und Christian Jennes die Tore der Zeller erzielt haben. Das hatte direkte Auswirkungen, denn damit sind die Red Bull Juniors (die ihren Grunddurchgang wegen der laufenden U20-WM in Kanada schon beendet haben) und Cortina fix für die Meisterrunde der besten 5 qualifiziert. Das wäre eigentlich auch das Ziel der Zeller, die heuer zwar eine seit Langem nicht mehr gekannte Eishockey-Euphorie im Pinzgau ausgelöst haben, aber dennoch zu oft Konstanz vermissen ließen.

So auch am Mittwoch, als man das vorentscheidende 1:3 in eigener Überzahl kassierte. "Wir sind einfach nicht in unser Spiel gekommen", meinte Trainer Mike Flanagan. Im Nachbarduell in Kitzbühel ist daher ein Sieg Pflicht. "Es wird eine Schlacht, aber wir sind motiviert und bereit", sagt Zells Alex Frandl.