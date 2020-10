Jungbullen konnten 1:3-Hinspielniederlage nicht wettmachen.

Die Red Bull Juniors haben das erste Duell in der Return-2-Play-Phase der Alps Hockey League verloren. Ein 5:4-Heimsieg über den HC Pustertal reichte den Jungbullen nicht zum Punktgewinn, da das Hinspiel in Südtirol mit 3:1 an die Italiener gegangen war. Im hitzigen Rückspiel wechselte die Führung mehrmals, doch konnte sich kein Team einen Zwei-Tore-Vorsprung herausschießen. Bei den Bullen durften sich Danjo Leonhardt, Manuel Alberg und Siegtorschütze Josef Eham über ihre Premierentreffer in der AHL freuen. Zudem trafen Kilian Zündel und Maxi Rebernig. Bereits am Samstag starten die Salzburger zu Hause gegen Sterzing (19.15) ins nächste Return-2-Play-Duell.

Quelle: SN