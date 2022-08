Auer führt Salzburger Septett bei U20-WM an

Österreichs Nationalteam setzt in Edmonton auf Red-Bull-Nachwuchs. Oskar Maier traf beim finalen Testmatch gegen Tschechien doppelt.

Der erste Versuch, die U20-WM in Edmonton über die Bühne zu bringen, ist unter keinem guten Stern gestanden. Nach nur vier Tagen musste das Turnier Ende Dezember abgebrochen werden, da immer mehr Covid-19-Fälle in den Mannschaften auftraten. Im zweiten Anlauf soll nun ab 9. August alles besser laufen. Auch für Österreich, deren 1:7-Niederlage gegen Finnland und 2:11-Abfuhr gegen die Gastgeber gelöscht wurden. Alle Teams beginnen wieder bei null.

Allerdings verzichtet Interims-Headcoach Philipp Pinter diesmal auf zwei seiner Toptalente. Marco Kasper und Vinzenz Rohrer, die im Dezember noch zu den Stärksten im Team zählten, wurden erst gar nicht einberufen. Umso mehr ruhen die Hoffnungen in den Gruppenspielen gegen die Vereinigten Staaten, Schweden, die Schweiz und Deutschland auf dem Salzburger Jungstar Luca Auer. Neben dem 18-Jährigen, der im Draft der kanadischen Juniorenliga CHL von den Regina Pats in Runde eins ausgewählt wurde, sind sechs weitere Red-Bull-Talente in Kanada mit dabei. Thomas Pfarrmaier steht als Goalie bereit, zudem hoffen Lukas Hörl, Lukas Necesany, Maximilian Hengelmüller, Lucas Thaler und Oskar Maier auf möglichst viele Einsatzminuten.

Maier zeigte sich jedenfalls am Samstag beim finalen Testspiel gegen Tschechien in Topform. Der 20-jährige Stürmer traf zwei Mal, die 3:6-Niederlage konnte er aber nicht verhindern.