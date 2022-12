Auf Play-off-Kurs: Red Bull Juniors verabschieden sich erfolgreich in Pause

Guter Abschluss der ersten Phase des Grunddurchgangs: Die Red Bull Juniors sind nach knappem Heimsieg mit 51 Punkten aus 28 Spielen im Rennen um einen fixen Platz im Play-off der Alps Hockey League.

Während sich die Zeller Eisbären gegen die Unterland Cavaliers 4:5 (3:2, 1:2, 1:0) geschlagen geben mussten, haben die Red Bull Juniors am Samstag einen weiteren Sieg in der Alps Hockey League gefeiert. Für die Salzburger bedeutet der 3:2-Erfolg über Fassa den Ende der ersten Phase des Grunddurchgangs. Einige Spieler der Juniors starten nun in die U20-Weltmeisterschaftsvorbereitung in Kanada für Team Österreich und Team Deutschland. Mit 51 Punkten aus 28 Spielen rangiert man aktuell auf dem zweiten Platz, sechs Spiele hat die Liga noch zu absolvieren. Mit Schützenhilfe könnten die Juniors unter den besten fünf Mannschaften bleiben und damit einen Platz im Play-off bereits fix haben.



Das erste Drittel im Volksgarten war durch viele Spielverzögerungen geprägt. Insgesamt brauchten die Teams für den ersten Abschnitt fast 45 Minuten. Die Jungbullen waren optisch überlegen, konnten ihre eisläuferischen Fähigkeiten durch die vielen Pausen jedoch nicht entfalten. Stürmer Luca Auer traf aus spitzem Winkel nur die Querlatte.

Der Mittelabschnitt begann nach 36 Sekunden mit dem ersten Treffer im Spiel. Thomas Heigl bediente Oskar Maier und der Kapitän vollstreckte mit seinem 10. Saisontor zur Führung. In Unterzahl mussten die Gastgeber jedoch den Ausgleich, nach einem wuchtigen Hammer von der blauen Linie, hinnehmen. Beide Teams kamen in weiterer Folge zu Chancen, die Juniors verspielten ihre mit ungenauen finalen Pässen.

Mit einem erneuten Feuerwerk kam man aus der Pause. Über Sinn kam der Puck zu Maier, der die Verteidigung alt aussehen ließ und auf den ideal positionierten Thomas Heigl passte, der ins leere Tor zur erneuten Führung einschob. Nun waren es fast ausschließlich Angriffe der Red Bulls, die auf die Gäste rollten. Nach einem schnellen Konter und dem Anschlusstreffer in der letzten Spielminute verspürte Fassa noch einmal Aufwind, am Ende hielt der knappe Vorsprung für die Gastgeber.

Torschütze Daniel Assavolyuk sagt: "Der Sieg freut uns natürlich im letzten Spiel in der ersten Phase des Grunddurchgangs. Wir haben jetzt nicht überragend gespielt, aber im dritten Drittel sind wir gut zurückgekommen, haben noch ein Tor geschossen und den Sieg nach Hause gebracht."