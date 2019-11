Die Zeller Eisbären sind aktuell das beste österreichische Team in der Alps Hockey League.

Mit einem 6:0-Kantersieg im Derby gegen Kitzbühel hat der EK Zell am See am Samstag ein ganz starkes Zeichen gesetzt. Doch nicht nur die drei Punkte, die die Zeller vorübergehend auf Platz sieben gebracht und damit zum besten österreichischen Team gemacht haben, waren erfreulich, auch die Zuschauerzahl: Immerhin 1600 Fans kamen in die Eishalle. "Die Aufbruchstimmung ist im ganzen Verein und im Umfeld zu spüren und das wird jetzt auch von den Fans honoriert", meinte Sportchef Philipp Wurzer nach dem Galaabend. Zudem erweisen sich heuer die Legionäre als "echte Goldgriffe", wie Wurzer sagt. Das trifft vor allem auf den Schweden Tomi Wilenius zu, der Samstag mit zwei Toren und zwei Assists Kitzbühel fast im Alleingang abgeschossen hat. Am kommenden Wochenende wartet nun das schwere Auswärtsdoppel bei Tabellenführer Asiago und im Grödnertal. Wurzer: "Das wird bombenschwer, aber unschlagbar sind die auch nicht."

Dagegen läuft es beim Red-Bull-Farmteam weiter nicht rund, das 1:4 in Ritten war die elfte Niederlage im 16. Spiel. Coach Teemu Levijoki war danach verärgert. "Gerade auswärts muss die Disziplin in der Defensive noch besser passen und wir spielen oft zu viel Teenager-Hockey."

AHL: EK Zell - Kitzbühel 6:0 (2:0, 3:0, 1:0). Tore: Wilenius (5., 36.), Oraze (2.), Lanzinger (27.), Sotlar (39.), Selan (56.). Ritten - Red Bull Juniors 4:1 (0:0, 3:1, 1:0). Tore: Tudin (23.), Kostner (29.), Lutz (31./PP), Spinell (59./EN) bzw. Arrak (29.).

Kärntner Liga: Salzburg Oilers - Huben 4:1 (0:1, 2:0, 2:0).