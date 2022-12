Der Klassenerhalt ist für Österreichs Talente das großes WM-Ziel

Salzburger fiebern Duell gegen ihre deutschen Clubkollegen entgegen.

Eine Junioren-Weltmeisterschaft im Eishockey ist immer ein großes Schaulaufen der Stars von morgen. Zahlreiche internationale Scouts nehmen die jungen Talente genau unter die Lupe und bewerten, wie sie sich zuletzt entwickelt haben.

Hoch im Kurs stehen dabei auch die Spieler, die in der Red-Bull-Eishockey-Akademie ausgebildet wurden. Mit Luca Auer, Lukas Hörl, David Cernik, Thomas Pfarrmaier und Max Stiegler spielen bei der am Montag gestarteten U20-WM in Halifax allein in Österreichs Nationalteam fünf Nachwuchskräfte des EC Red Bull Salzburg. Und auch im Kader der Deutschen, gegen die es am Freitag im letzten Gruppenspiel geht, tummeln sich ehemalige und aktuelle Eisbullen.

In Topform hat sich vor WM-Start Luca Auer präsentiert. Der 18-Jährige traf sowohl beim 4:3-Testspielsieg nach Verlängerung gegen Deutschland als auch bei der 1:5-Niederlage gegen die Slowakei. Der Salzburger, der heuer eigentlich in den Profikader der Eisbullen aufgestiegen ist, hatte vor der Reise nach Kanada eigens noch drei Spiele für die Juniors absolviert, um vor der WM möglichst viel Eiszeit zu bekommen.

Auch im Nationalteam fühlt er sich pudelwohl. "Seit wir kleine Burschen waren, spielen wir hier fast mit denselben Jungs zusammen. Unser Ziel ist ganz klar der Klassenerhalt", meinte er vor dem Auftaktmatch am Montag gegen Schweden (nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe). Besonders fiebert er dem Duell gegen Deutschland mit all seinen Clubkollegen entgegen. "Das motiviert dich noch viel mehr. Gegen Deutschland will man sowieso immer gewinnen, Wenn du dann auch noch Jungs beim Bully gegenüberhast, mit denen du tagein, tagaus im Training stehst, dann kommt ein frecher Spruch noch einmal lockerer über die Lippen", erklärt Auer.