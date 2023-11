Eishockey-Derby: Red Bull Juniors bezwingen Tabellenführer Zell am See

Die Hausherren setzten sich im Penaltyschießen durch - der fünfte Sieg in Serie in der Alps Hockey League.

Das Red Bull Farmteam hat das Salzburger Duell in der Alps Hockey League gegen den EK Zell am See am Samstag im Volksgarten mit 3:2 gewonnen. "Heute haben wir gekämpft, es war ein sehr starkes Spiel von uns und wir sind gut eisgelaufen", sagt Verteidiger Maximilian Kirchebner. "Wir haben im letzten Spiel gegen sie gelernt, dass wir in der Overtime das Tor nicht bekommen dürfen. Der Sieg war uns sehr wichtig, besonders da wir das letzte Spiel gegen sie verloren haben."

Juniors drehen das Spiel

Die Zeller Eisbären starteten stark. Tom Wilenius traf bereits nach 22 Sekunden. Die Juniors antworteten sofort mit guten Chancen, scheiterten jedoch lange Zeit am Ausgleichstreffer. Julius Ramoser bezwang Torhüter Max Zimmermann erst in der 18. Minute. Im zweiten Drittel gaben die Gastgeber den Ton an, Torhüter Simon Wolf musste aber auch bei Konter- und Überzahlmöglichkeiten der Zeller eingreifen. In der 39. Minute bescherte Daniel Assavolyuk in Überzahl die Führung der Eisbullen.

Assavolyuk als Matchwinner

Im Schlussabschnitt startete das Spiel ausgeglichen. In der 46. Spielminute gelang den Eisbären allerdings durch Hubert Berger der Ausgleichstreffer. Weil danach beide Teams ihre Einschussgelegenheiten ausließen, ging das Duell in die Verlängerung, die torlos blieb. Im anschließenden Penaltyschießen traf Assavolyuk zum Sieg des Tabellenfünften.