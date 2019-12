Zell am See kassierte in Tirol die vierte Liga-Niederlage in Folge. Die Eisbullen mussten sich in Feldkirch nach Penaltyschießen geschlagen geben.

Salzburgs Eishockeyclubs der Alps Hockey League gehen mit Niederlagen in die kurze Weihnachtspause. Die Zeller Eisbären verloren zwei Tage nach dem Derby gegen die Eisbullen auch das Nachbarschaftsduell mit Kitzbühel. Die Juniors des EC Red Bull Salzburg gingen in Feldkirch erst im Penaltyschießen k.o.



In Kitzbühel spielten beide Teams von Beginn an mit offenem Visier. Dafür belohnt wurden im ersten Drittel aber nur die Gastgeber. Patrick Bolterle versenkt seinen eigenen Rebound zur 1:0-Pausenführung. Im Mitteldrittel übernahmen die Eisbären sogleich das Kommando und erzielten durch Mans Hansson im Powerplay auch den verdienten Ausgleich. Mehr Treffer wollten den Zellern an diesem Abend aber nicht mehr gelingen, da Stefan Ridderwall im Kasten der Gastgeber in Überform agierte. Stattdessen traf Kitzbühel noch zwei Mal zum 3:1-(1:0,1:1,1:0)-Endstand. Für Zell bedeutete das die vierte Niederlage in der Liga in Folge.

Zudem verpasste man damit endgültig den Sprung ins Halbfinale um den österreichischen Meistertitel der AHL. "Unser Auftritt war leider wieder enttäuschend. Vor ein paar Wochen hatte wir noch eine super Flowphase, in der wir gezeigt haben, wie gut wir eigentlich spielen können. Aber jetzt fehlt irgendwie der letzte Biss", meint Obmann Manfred Pfeiffenberger

Die Eisbullen gingen in Feldkirch sogar zwei Mal in Führung. Alexander Frandl erzielte per Shorthander den ersten Treffer des Abend. Aatu Luusuaniemi traf kurz vor der zweiten Pause im doppelten Powerplay zum überfälligen 2:1. Feldkirch schlug im Schlussdrittel noch einmal in Überzahl zurück und hatte letztlich auch im Penaltyschießen das Glück auf seiner Seite. Nach Stangentreffern von beiden Teams versenkte Kevin Puschnik den entscheidenden Versuch zum 3:2-(0:1,1:1,1:0;1:0)-Sieg. "Wir waren vierzig Minuten lang das bessere Team, aber haben einfach zu viele Chancen liegen gelassen. So lässt man den Gegner dann am Leben und die Schiedsrichter mit ihrer Leistung haben ihr Übriges dazu beigetragen", meinte Bullen-Coach Teemu Levijoki verärgert.

Kitzbühel − EK Zeller Eisbären 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). Tore: Bolterle (7.), Maurer (32.), Feix (50.) bzw. Hansson (29./PP).

VEU Feldkirch - Red Bull Hockey Juniors 3:2 n.P. (0:1, 1:1, 1:0; 1:0). Tore: Scholz (24./PP, 49./PP), Puschnik (65./PS) bzw. Frandl (14./SH), Luusuaniemi (40./PP).