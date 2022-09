Eisbären legen mit zweitem Heimsieg den perfekten Start hin

Die Pinzgauer gewannen auch den Schlager gegen Ritten und sind Leader.

Perfekter Start für den EK Zell am See in der Alps Hockey League: Die Pinzgauer gewannen am Samstag auch das zweite Saison-Heimspiel. Sie bezwangen den Titelfavoriten Rittner Buam vor 1400 Zuschauern klar mit 4:1 (0:1, 1:0, 3:0).

Die Südtiroler gingen gegen den Spielverlauf durch Aleksi Mäkelä 1:0 in Führung (9.), Neuzugang Patrik Kittinger hatte danach den Ausgleich auf der Schaufel, setzte die Scheibe aber knapp neben das Tor. Auch im zweiten Abschnitt blieben die Zeller am Drücker und dem neuerlich in Topform agierenden Henrik Neubauer blieb der Ausgleich in der 26. Spielminute vorbehalten. Der Schwede stand in dieser Szene wie so oft goldrichtig und ließ Buam-Schlussmann Hayden Hawkey keine Chance.

Neubauer gelang auch das vorentscheidende 2:1 (55.) − nach einem Traumpass von Jesper Åkerman. Die Gäste setzten alles auf eine Karte, die Eisbären machten die Tore: Christian Jennes (59.) nutzte eine Unsicherheit von Keeper Hawkey, Daniel Ban (60.) schloss einen sehenswerten Konter mit dem 4:1 ab. "Das war die beste Leistung in dieser Saison. Wir hatten Geduld und blieben unserem System treu. Am Ende wurden wir dafür verdient mit drei wichtigen Punkten belohnt", meinte Torschütze Ban.