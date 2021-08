Zeller Eishockeyclub hat nach der Coronapause wieder große Ziele. Freundschaftsspiel gegen Red Bull Juniors als Auftakt der Comebacktour.

Der Ausflug in die Kärntner Liga ist für den EK Zeller Eisbären nur von kurzer Dauer gewesen. Lediglich zwei Spiele konnte der Pinzgauer Eishockeyclub vergangenes Jahr dort bestreiten, ehe die Saison coronabedingt beendet wurde. Der Wechsel nach Kärnten war aber ohnehin nur als Zwischenlösung gedacht. "So katastrophal der Abbruch auch aus sportlicher Sicht gewesen ist, er hat uns immerhin acht Monate Zeit gegeben, um uns auf die geplante Rückkehr in die Alps Hockey League vorzubereiten, denn das ist unsere eigentliche Liga", erklärt Geschäftsführer Patrick Schwarz, der erst im Juni letzten Jahres mit einem neuen Vorstandsteam das Kommando bei den Zeller Eisbären übernommen hat.

Vor allem bei der Zusammenstellung des neues Kaders wurden Kosten und Nutzen neu abgewogen. "Wir haben das Budget ausgabenseitig gekürzt und weniger Geld zur Verfügung als die Jahre davor. Deshalb haben wir versucht, den Spielern ein gutes Gesamtkonzept zu bieten. Als Verein sind wir glaube ich für viele Spieler ziemlich attraktiv", erläutert Schwarz.

Dass er damit richtig liegt, zeigt die lange Liste an starken Österreichern, die heuer in den Pinzgau gewechselt sind. So stehen etwa Philipp Putnik, Henrik Neubauer und Philipp Kreuzer im Kader für die neue Saison. Dazu kommen mehrere Talente aus dem Nachwuchs von Red Bull und der junge Lette Antons Sinegubovs, der in Zell sein erstes Auslandsengagement annahm. "Wir haben jetzt keinen Spieler dazugeholt, der wirklich heraussticht, aber viele junge und hungrige Leute", meint Schwarz.

Wie hungrig sie sind, wollen die Eisbären erstmals am Mittwoch (19.30) beim Testauftakt in Zell gegen die Red Bull Juniors zeigen. Vor dem Ligastart am 11. September stehen noch fünf weitere Spiele auf der Comebacktour der Eisbären auf dem Programm. Die großen Saisonziele sind der Einzug ins Play-off und der Gewinn des österreichischen Meistertitels der AHL. "Die Stimmung ist jedenfalls hervorragend und die Euphorie groß. Ich bin seit 16 Jahren beim Verein und habe selten so viel Energie verspürt", betont Geschäftsführer Schwarz.