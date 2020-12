Das vorzeitige Meisterschaftsende in der Division I der Kärntner Liga bereitet den beiden Eishockeyclubs nicht nur finanziell Kopfzerbrechen.

Bis kurz vor Weihnachten durften die EC Oilers und der EK Zeller Eisbären darauf hoffen, dass die Neuauflage des Derby-Klassikers doch noch stattfinden kann. Dann ereilte die beiden Eishockeyclubs aber die befürchtete Hiobsbotschaft: Die Meisterschaft in der Division I der Kärntner Liga wird nicht mehr fortgesetzt. "Das ist natürlich extrem schade. Vier Tage zuvor hatten wir noch positive Signale für einen möglichen Neustart Mitte Jänner erhalten", berichtet Zells Geschäftsführer Patrick Schwarz.

Rein sportlich waren die Eisbären mit Siegen über den amtierenden Meister Althofen und über Serienfinalist Steindorf vielversprechend in die Saison gestartet und hatten auch nach dem ersten Ligastopp alles dafür getan, um zumindest einen professionellen Trainingsbetrieb aufrechtzuerhalten. "Der Aufwand war enorm. Es gab viele Auflagen zu beachten und auch das Erstellen von Anti-Corona-Konzepten war ziemlich herausfordernd", erklärt Schwarz.

Letztlich waren die Mühen aber vergebens. Aufgrund des neuerlichen Lockdowns wäre eine Wiederaufnahme der Meisterschaft im besten Falle Anfang Februar möglich gewesen. Zudem verloren einige Teams der Liga ihre Spiel- und Trainingsmöglichkeit, da das Eis in deren Hallen aus finanziellen Gründen vorzeitig abgetaut wurde.

Teuer zu stehen kommt der Meisterschaftsabbruch leider auch Zell am See. "Wir haben nach wie vor Spieler unter Vertrag. Zumindest fallen jetzt die Aufwandsentschädigungen weg. Und Trainer Jaka Avgustincic ist aktuell auf Kurzarbeit", erläutert Schwarz. Wie es mit dem Club nächstes Jahr weitergeht, ist zwar angesichts der vielen Unwägbarkeiten noch offen. "Aber der EK Zell wird daran sicher nicht zugrunde gehen", verspricht Schwarz. "Wir fangen jetzt schon an zu planen und gehen das mit einer positiver Einstellung an."

Offen ist die Zukunft auch bei den EC Oilers. "Wir haben ja nur ein Minibudget und profitieren viel von Ehrenamtlichen und Freiwilligen", betont Obmann Andreas Ban. "Das Finanzielle bereitet mir da weniger Kopfzerbrechen als das Personelle. Ich hoffe, wir verlieren wegen Corona nicht zu viele wichtige Leute."