Anna Meixner wurde mit dem "Goldenen Helm" für Schwedens beste Eishockeyspielerin ausgezeichnet - in einer Liga mit Körperkontakt.

Die lange Saison ging Sonntag mit dem letzten Länderspiel gegen die Slowakei (0:1) zu Ende - am Ostermontag hatte Anna Meixner den ersten Tag frei. "Und bin gleich krank, weil der ganze Stress abfällt", erzählt die Pinzgauerin, die nun in ihrer Heimat Zell am See die nächsten Wochen ausspannen will.

Der sportliche Lebensweg der 28-Jährigen erzählt nebenbei auch gleich die ganze Geschichte des Damen-Eishockeys in Österreich: Bis zu ihrem 16. Lebensjahr spielte sie mit den Burschen beim EK ...