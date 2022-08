Hubers Tor bei Testspielsieg macht weiter gute Laune

RB Salzburg schlägt die Eisbären Berlin in der Verlängerung 1:0. Am Sonntag gab es einen Ausflug zur MotoGP.

Nach dem Schweizer Meister EV Zug (5:3) hat ICE-Liga-Meister Red Bull Salzburg auch den amtierenden deutschen Titelträger Eisbären Berlin bezwungen - mit 1:0 nach Verlängerung. Mario Huber überraschte dabei den Berliner Keeper Tobias Ancicka mit einem Schuss in die kurze Ecke, der Torhüter hat wie wohl die meisten der 1600 Zuschauer mit einem Querpass gerechnet. Huber: "Eigentlich wollte ich auch den Pass spielen, aber dann habe ich es probiert."

Was der zweite schöne Prestige-Erfolg in nur acht Tagen für das Team bedeutet, formulierte Coach Matt McIlvane so: "Es ist nur die Vorbereitung. Aber ich gewinne lieber, als zu verlieren." Das tut auch der Stimmung im Team gut, am gestrigen Sonntag folgte ein Ausflug zur MotoGP, nachdem sich die meisten Spieler als Motorsportfans geoutet hatten. "Mir taugt die MotoGP", meinte etwa Siegtorschütze Mario Huber.

Erkenntnisse aus dem Spiel zu ziehen war ungleich schwieriger. In dieser Phase der Vorbereitung übertrifft bei allen Teams die Kraft den Spielwitz bei Weitem. So flogen im zweiten Drittel gleich mehrfach die Fäuste, dass dabei Salzburgs Neuzugang Tyler Lewington (27) seinen Mann stand und gleich zwei Mal in den Mittelpunkt geriet, zeigt, dass man bei der Auswahl der Spieler auch auf physische Präsenz Wert gelegt hat. Es hat aber auch gezeigt, dass der deutsche Meister nur ungern ein derartiges Prestigeduell verliert.

Nach dem Ausflug zur MotoGP geht es diese Woche zurück ins Training, ab dem Wochenende spielt man bereits im Meisterschaftsmodus: Freitag gegen Bietigheim, Sonntag bei den Augsburg Panthers. Da wird dann Coach Matt McIlvane zu rotieren beginnen, Schlüsselspieler wie Peter Schneider oder Benjamin Nissner werden kommendes Wochenende aussetzen, dafür kommen die U20-Teamspieler ins Team. Auch das schon ein Vorgeschmack auf die nächste Saison - wenn 15 Stürmer um 12 Plätze kämpfen.