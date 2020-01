Die Red Bull Hockey Juniors haben nach der 2:3-Niederlage nach Verlängerung in Asiago nur mehr eine minimale Chance auf den direkten Einzug ins Play-off der Alps Hockey League. Zell gewinnt nach Verlängerung.

Für die Red Bull Hockey Juniors ist ein Platz unter den ersten sechs im Grunddurchgang der Alps Hockey League wieder in weite Ferne gerückt. Die Jungbullen verloren in Asiago nach 2:0-Führung noch mit 2:3 nach Overtime und benötigen damit in den letzten beiden Partien neben Siegen auch noch Schützenhilfe der Konkurrenz, um direkt ins Play-off einzuziehen. Die Zeller Eisbären machten ihrerseits im Heimspiel gegen Gröden einen 0:2-Rückstand wett und siegten mit 3:2 nach Verlängerung.

Samuel Eriksson schoss die Juniors in seinem ersten Spiel nach langer Verletzungspause mit einem Powerplay-Treffer in Front (22.). Der 20-jährige Deutsche Nicolas Appendino erhöhte mit seinem zweiten Saisontreffer auf 2:0 (33.). Im Schlussdrittel setzte Gastgeber Asiago dann alles auf eine Karte und belohnt sich dafür selbst. McParland gelang drei Minuten vor dem Ende der Anschlusstreffer, in der Schlussminute legte Caporusso noch den Ausgleich nach. Diesen Schwung nahmen die Italiener mit in die Overtime und erzielten nach eineinhalb Minuten durch Vankus auch den durchaus verdienten Siegtreffer - wie selbst Red-Bull-Trainer Teemu Levijoki eingestand. "Goalie Nico Wieser hat uns lange im Spiel gehalten. Realistisch betrachtet hatten wir keine guten Torszenen und Asiago war die bessere Mannschaft", erklärte der Juniors-Coach nach dem Match. "Wir hätten dennoch die Führung über die Zeit bringen können, hätten dafür aber in den Schlussminuten härter für den Sieg arbeiten müssen und nicht nur zusehen und Passagier sein."

Zell am See lag seinerseits im Heimspiel gegen Gröden nach zwei Dritteln mit 0:2 zurück. Nachdem Tobias Dinhopel nach Vorarbeit von Philip Putnik und Maks Selan endlich der Anschlusstreffer geglückt war (53.), drängten die Eisbären vehement auf den Ausgleich. Selan hatte vier Minuten vor dem Ende bei einem Querlattentreffer noch Pech, Christoph Herzog machte es mit nur mehr 52 Sekunden auf der Uhr besser und schoss Zell in die Overtime. Dort ließen sich die Pinzgauer sogar bis in die allerletzte Sekunde Zeit, ehe Putnik mit der Schlusssirene den 3:2-Sieg fixierte.