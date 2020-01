Während die Red Bull Hockey Juniors sich zu Hause gegen Kitzbühel mit 5:3 durchsetzten, wurden die Zeller Eisbären in Feldkirch mit 1:9 aus der Halle geschossen.

Mit 450 Zuschauern war das Alps-Hockey-League-Spiel am Samstag zwischen den Red Bull Juniors und Kitzbühel ungewöhnlich gut besucht, lockte doch der Familientag der Liga mit freiem Eintritt. Wer sich für einen Besuch der Eisarena entschieden hatte, musste das auch keinesfalls bereuen. Beide Teams schenkten sich nichts und am Ende gab es einen 5:3-(3:1,1:1,1:1)-Heimsieg der Bullen zu bejubeln.

Die Salzburger stellten die Weichen früh auf Sieg. Bereits nach 136 Sekunden gelang Stürmer Robert Arrak der Führungstreffer. Keine zwei Minuten später erhöhte der Finne Aatu Luusuaniemi auf 2:0. Kitzbühel nutzte zwar gleich sein erstes Powerplay zum Anschlusstreffer, doch Red-Bull-Verteidiger Pontus Englund stellte nur eine Minute später den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her.

Im zweiten Drittel vergaben beide Teams gute Chancen, bis Kitzbühel aus einem schnellen Gegenstoß der neuerliche Anschlusstreffer glückt. Diesmal war es Max Tjernström, der prompt für die Bullen konterte. Im Schlussabschnitt legten dann die Gastgeber durch Kapitän Valtteri Meisaari vor, der die Rolle anstelle der beiden erkrankten Zitz und Stapelfeldt übernahm. Kitzbühel gelang mit dem Treffer zum 3:5 nur mehr Ergebniskosmetik. "Heute war es schön zu sehen, dass uns die Fans von den Rängen angefeuert haben. Das spürt man als Spieler einfach am Eis und motiviert zusätzlich", freute sich Torschütze Arrak nicht nur über einen wichtigen Sieg im Play-off-Kampf.

Wenig Grund zur Freude hatten dagegen die Zeller Eisbären, die personell stark geschwächt in Feldkirch antraten. Zwar gingen die Pinzgauer in der achten Minute sogar durch Florian Aigner in Führung, danach trafen aber nur mehr die Gastgeber. Zur ersten Pause führten sie bereits mit 2:1, dann steigerten sie ihre Torquote von Drittel zu Drittel und siegten schließlich mit 9:1 (2:1, 3:0, 4:0).