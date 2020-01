Die Red Bull Hockey Juniors setzten sich auch im Heimspiel gegen Feldkirch souverän durch.

Der Eishockey-Nachwuchs des EC Red Bull Salzburg ist auf dem besten Weg, den österreichischen Meistertitel der Alps Hockey League (AHL) zu verteidigen. Die Juniors zogen am Samstag durch einen 6:1-(3:0,2:0,1:0)-Heimsieg über die VEU Feldkirch souverän ins Finale ein. Zwei Tagen zuvor hatten sich Marcel Zitz und Co. im ersten Halbfinalduell in Vorarlberg sogar mit 9:1 durchgesetzt.

"Wir hatten gerade in Feldkirch mit einem recht schwierigen Spiel gerechnet, aber wir sind richtig froh, wie die beiden Spiele gelaufen sind", freute sich Verteidiger Paul Stapelfeldt, der am Samstag zwei Treffer erzielte. "Wir haben in den letzten Wochen recht gute Schritte gemacht als Mannschaft und das hat man auch heute gesehen. Einzig rund zehn Minuten waren wir heute nicht so sehr bei der Sache, aber in Summe war es eine sehr starke Leistung. Da können wir auch mit Zuversicht auf die nächsten Spiele schauen."

Im Finale um den ÖM-Titel treffen die Salzburger wie bereits im Vorjahr auf den EHC Lustenau. Das erste Duell findet am 6. Februar in Vorarlberg statt, das Rückspiel zwei Tage später im Volksgarten. Davor stehen noch die zwei letzten Spiele des AHL-Grunddurchgangs zu Hause gegen Ritten (29.1) und auswärts gegen Gröden (1.2.) an.

Red Bull Hockey Juniors - VEU Feldkirch 6:1 (3:0, 2:0, 1:1).

Tore: Luusuaniemi (5., 49.), Stapelfeldt (14., 26.), Tjernström (15.), Predan (25.) bzw. Mairitsch (56.).