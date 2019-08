Die Red Bull Hockey Juniors mussten sich im Kampf um Platz drei Oulun Kärpät mit 4:7 geschlagen geben.

Nur knapp hat die U20 des EC Red Bull Salzburg beim Junior Club World Cup in Sotschi eine Medaille verpasst. Wie schon im letzten Gruppenspiel war auch im Match um Bronze Oulun Kärpät eine Klasse zu stark. Zumindest hielten die Salzburger im zweiten Duell mit den Finnen etwas besser mit und verloren nur mit 4:7 (1:3, 1:3, 1:2). In der Gruppenphase war man gegen Oulun noch mit 1:8 unter die Räder gekommen.

Auch das kleine Finale begann für die Bullen alles andere als nach Wunsch. Durch einen Doppelschlag binnen 31 Sekunden lagen die Finnen schon nach drei Minuten mit 2:0 in Front. Kurz vor der ersten Pause legte Oulun den dritten Treffer nach, Salzburger schlug aber postwendend durch Bastian Eckl mit dem 1:3 zurück.

Im Mitteldrittel waren es erneut die Finnen, die vorlegten. Zwar gelang es Salzburg-Verteidiger Pontus Englund im Powerplay, abermals zu verkürzen. Doch nach zwei weiteren Treffern der Skandinavier war die Partie schon vor dem Schlussdrittel so gut wie gelaufen.

Dort traf Oulun noch zwei weitere Male. Auf Salzburger Seite glückte Verteidiger Luka Nyman gegen seine Landsleute zumindest sein Premierentreffer für die Juniors. Mehr war gegen die Finnen aber auch diesmal nicht drin.

Das sah auch Coach Teemu Levijoki so. "Dieses Level, mit dem Speed und der Intensität über 60 Minuten, zeigt unseren Spielern die Mankos deutlich auf. Wir können sehr wohl mit den Mannschaften mithalten, aber nicht über ein ganzes Spiel", sieht der Finne in Diensten der Bullen noch viel Verbesserungspotential. Dabei wurmten ihn vor allem die vielen verpatzten Anfangsphasen im Turnierverlauf. "Wir mussten in den Spielen oft früh einen Rückstand hinterherlaufen und dann hat man es schwer."

Sirius Junior Club World Cup - Spiel um Platz 3: Oulun Kärpät - Red Bull Hockey Juniors 7:4 (3:1, 3:1,1:2). Tore: Hyry (3.), Tieksola (3.), Hyvarinen (17.), Vanttaja (24., 32.) Puhakka (34.), Sedlak (46./PP) bzw. Eckl (18.), Englund (24./PP), Nyman (50./PP) Lobach (50.).