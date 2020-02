Die Salzburger behalten mit dem 7:5-Erfolg über die zweite KAC-Mannschaft die weiße Weste in der Qualifikationsrunde für das Play-off. Viele Strafen erschwerten den Weg zum Auswärtssieg.

Die Red Bull Hockey Juniors haben am Samstag auch ihr fünftes Spiel in der Qualifikationsgruppe A der Alps Hockey League gewonnen. Beim 7:5-Erfolg gegen den KAC II mussten die Salzburger hart arbeiten, hatten trotz elf Zwei-Minuten-Strafen am Ende jedoch den längeren Atem. Für die Red Bulls trafen Marcel Zitz, Samuel Eriksson (2x), Samuel Witting, Aljaz Predan, Valtteri Meisaari und Aatu Luusuaniemi. Bereist am Dienstag empfangen die Juniors den EHC Lustenau in der Eisarena Salzburg.

Von der Verletztenliste kam nach dem Spiel vom Donnerstag einzig Luusuaniemi zurück ins Line-up. Das Team startete hoch motiviert in das fünfte Gruppenspiel der Qualifikationsrunde, doch die Gastgeber kamen mit der frühen Beginnzeit besser zurecht. Mit einem Blitzstart traf Nationalteamverteidiger Steven Strong bereits nach 14 Sekunden per Konter zur frühen Führung. Erholt vom verschlafenen Start glich Kapitän Marcel Zitz in der 10. Minute aus. Mit zwei weiteren Treffern (Samuel Eriksson in doppelter Überzahl, Samuel Witting shorthanded) drehte man das Spiel auf 3:1. Ebenfalls im Powerplay, die Juniors fassten drei Strafen in Folge aus, verkürzte der 196-fache EBEL-Stürmer Marco Richter zum 2:3 nach den ersten 20 intensiven Minuten.

Zwei Minuten waren im Mitteldrittel gespielt, da stellte mit Philipp Kreuzer der dritte Klagenfurter, der erst vor wenigen Tagen aus dem Profikader gestrichen wurde, auf 3:3. Es waren aber die Red Bulls, die das zweite Drittel dominierten und nach Treffern von Aljaz Predan und abermals Eriksson stand es 5:3 nach 40. Spielminuten. Bei lediglich sechs Torschüssen der Klagenfurter im Mittelabschnitt musste Torhüter Mauritz Merra seine Konzentration ohne viel Action vor seinem Tor hochhalten.

Die Klagenfurter verkürzten per Shorthander durch Rock Kapel auf 4:5, ehe Meisaari und Luusuaniemi den Score binnen zwei Minuten auf 7:4 zu Gunsten der Red Bulls schraubten. Klagenfurt, abermals durch Richter, traf erneut, dieses Mal in doppelter Überzahl. Die Juniors, die etwas müde wirkten, behielten am Ende jedoch im Duell mit dem EC-KAC Farmteam die Oberhand und führen damit mit weißer Weste die Tabelle an.

Trainer Teemu Levijoki erklärte: "Das war heute nicht unser bestes Spiel, aber die Mannschaft hat einen Weg gefunden, das Spiel zu gewinnen. Am Ende fragt auch niemand mehr, wie wir die Punkte geholt haben. Jeder einzelne Punkt ist jedoch wichtig in dieser intensiven Phase. Für die kommende Woche, mit drei Spielen in kurzer Zeit, müssen wir uns nun gut erholen."

Alps Hockey League - Qualifikationsrunde:

EC-KAC II - Red Bull Hockey Juniors 5:7 (2:3, 1:2, 2:2)

Tore: Strong (1.), Richter (18./PP, 53./PP2), Kreuzer (22.), Kapel (44./SH) bzw. Zitz (10.), Eriksson (11./PP2, 38.), Witting (13./SH), Predan (33.), Meisaari (47.), Luusuaniemi (49.).

Quelle: SN