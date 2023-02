Mit mehr Härte wollen Zeller noch die Wende schaffen

Eisbären müssen im Rückspiel des österreichischen AHL-Finales gegen die Red Bull Juniors auswärts einen Drei-Tore-Rückstand aufholen.

Ein solches Eishockeyfest wie am Donnerstag in Zell am See gibt es in der 2. Liga nur selten zu erleben. Mehr als 2500 Zuschauer sorgten beim Hinspiel des Österreichfinales der Alps Hockey League zwischen den gastgebenden Eisbären und den Red Bull Juniors für Gänsehautstimmung.

Den Rückenwind von den Rängen konnten die Zeller allerdings nicht nutzen, um die zweite Mannschaft des Tabellenführers der ICE-League ernsthaft in Verlegenheit zu bringen. Zwar war das Match von Beginn an von intensiv geführten Zweikämpfen und aufopferndem Einsatz geprägt, die technische Überlegenheit der Red-Bull-Talentetruppe war aber augenscheinlich und spiegelte sich auch in der Torschussbilanz wider.

Diese konnten die Eisbären nur im torlosen Auftaktdrittel mit 5:8 halbwegs offenhalten. Danach dominierten die Jungbullen mit 33:10 Schüssen. "Vorne waren wir da leider nur ein Lüftchen und haben viel zu wenig für Verkehr vor dem gegnerischen Tor gesorgt", sagt Zell-Geschäftsführer Patrick Schwarz. "Aber die Juniors sind auch in einer Besetzung angetreten, mit der sie zwei Klassen besser sind als sonst." So fixierten mit Doppelpacker Aljaž Predan und Nikolaus Heigl zwei Legionäre, die vor allem im Profiteam der Bullen spielen, den 3:0-Auswärtssieg.

Geschlagen geben sich die Zeller aber noch lange nicht. "Wir sind diese Saison im Heimspiel gegen die Juniors auch mit drei Toren zurückgelegen und haben es dann noch in die Verlängerung geschafft", erklärt Geschäftsführer Schwarz. "Drei Tore sind definitiv aufzuholen", versichert auch Zell-Verteidiger Johannes Schernthaner. "Dafür müssen wir uns aber mehr Chancen erspielen und vielleicht eine Spur härter agieren."

An eine erfolgreiche Aufholjagd glauben auch die Fans der Eisbären, die mit vier Bussen und zahlreichen Fahrgemeinschaften zum Rückspiel am Samstag (19.15 Uhr) im Salzburger Volksgarten reisen. Die Juniors wollen das Rückspiel jedenfalls nicht auf die leichte Schulter nehmen. "Das Spiel am Donnerstag war schwerer, als es das Ergebnis ausdrückt. Wir werden am Samstag wieder genauso hart und schnell spielen müssen, dann haben wir alle Chancen", sagt Jungbulle Predan.