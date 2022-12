Eishockey-Nachwuchs muss nach Niederlage gegen Deutschland in WM-Relegation

Nach drei Debakeln wurde es gegen den Nachbarn erwartungsgemäß enger. Die 2:4-Niederlage zwingt Österreichs U20-Auswahl im neuen Jahr zum Kampf gegen den Abstieg. Der Gegner heißt Lettland.

0:11, 0:9, 0:11 - die Duelle gegen Schweden, Tschechien und Gastgeber Kanada hatten der österreichischen U20-Auswahl vor dem entscheidenden Gruppenspiel bei der Eishockey-Weltmeisterschaft nicht gerade Mut gemacht. Gegen Deutschland konnte sie dann am Freitagabend den letzten Tabellenplatz nicht mehr abgeben. Vor mehr als 7500 Zusehern in Halifax unterlag Österreich mit 2:4 (0:1, 1:3, 1:0).

Deutschland ließ Österreich nicht herankommen

Die Deutschen trafen kurz vor und kurz nach der ersten Drittelpause. Jonas Dobnig vergab per Penalty den Anschlusstreffer. Das rächte sich postwendend: Thomas Heigl erhöhte auf 3:0 für Deutschland. Ein Tormanntausch - der Red-Bull-Salzburg Spieler Thomas Pfarrmaier kam ins Spiel - beflügelte danach die Österreicher. Ian Scherzer erzielte in einer Überzahlsituation den ersten Turniertreffer des Außenseiters. Noch vor dem Schlussabschnitt dämpften die Deutschen mit dem 4:1 aber die heimischen Hoffnungen. Dobnig verkürzte in diesem zwar früh. Doch der Anschlusstreffer wollte danach trotz Dauerdrucks nicht mehr gelingen. Bei einem Stangenschuss von Finn van Ee war auch Pech dabei.

Österreichs Talente fordern Lettland im Duell gegen den Abstieg

Deutschland steht im Viertelfinale, Österreich kämpft ab Montag in einer Best-of-three-Serie gegen Lettland um den Verbleib in der Eliteklasse. "Die Niederlage schmerzt natürlich sehr. Wir haben daran geglaubt, dass wir dieses Spiel gewinnen können und haben dann zum Schluss auch gezeigt, dass es möglich gewesen wäre. Aber wir sind leider in der Partie früh einem Rückstand hinterhergelaufen und das war extrem schwierig. Nun müssen wir nach vorne schauen und uns auf die Relegation konzentrieren", sagt Teamchef Kirk Furey.