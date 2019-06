Maks Selan lief 33 Mal für Slowenien auf. In der kommenden Saison verteidigt der 30-Jährige für den EK Zell am See.

Der Winter naht nicht wirklich. Und doch laufen beim EK Zell am See die Vorbereitungen auf die neue Saison in der Alps Hockey League auf Hochtouren. Während die Mannschaft fleißig an der Fitness arbeitet, sind auch die Vereinsverantwortlichen nicht untätig. Nachdem die Pinzgauer zuletzt eine Kooperation mit dem VSV fixiert hatten, glückte nun der nächste Coup: Der 33-fache slowenische Nationalspieler Maks Selan unterschrieb bei den Eisbären einen Einjahresvertrag.

"Ich freue mich auf die neue Aufgabe. Mein Ziel sind die Play-offs", betont der 30-jährige Verteidiger, der in seiner Karriere lang in Frankreich und zuletzt in Chamonix engagiert war. Mit seinen Clubs HK Jesenice und Olimpija Ljubljana sammelte er auch viel Erfahrung in der EBEL. 149 Spiele in Österreichs höchster Liga und 59 Matches in der AHL stehen zu Buche. "Ich will als Leader vorangehen und die jungen Spieler unterstützen", versichert Selan, der - wie die anderen Legionäre im Kader - am 1. August zum Team stoßen wird. Vier Tage später starten die Pinzgauer mit dem Eistraining. Das erste Testspiel für die Mitte September beginnende Meisterschaft steht am 16. August an.

Quelle: SN