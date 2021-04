Die Eisbullen stehen im Play-off gegen den KAC mit dem Rücken zur Wand. Am Samstag droht den Salzburgern sogar ein historisches Aus.

Frust, Enttäuschung, Entsetzen, Ratlosigkeit. Die Gesichter der Salzburger Eisbullen sprachen nach der 0:6-Demütigung am Donnerstag in der Halbfinalserie gegen den KAC Bände. War es ihnen im Play-off-Duell gegen Dornbirn noch gelungen, im dritten Match mit einem 4:1-Sieg die Wende einzuleiten, brachen sie gegen die Kärntner vollends auseinander.

Der komplette Kollaps der Salzburger war auch für Coach Matt McIlvane kaum zu erklären. "Ich bin extrem enttäuscht. Das war nicht das Leistungsniveau, das im Play-off nötig ist", meinte der Amerikaner. "Schon unser Start ins Match war für mich schockierend. Im Schlussdrittel wollten wir dann andrücken und sind in ihre Konter gelaufen." Dazwischen spielte Salzburg zwar phasenweise ordentlich mit, war aber kaum zwingend und vergab die wenigen Topchancen teils stümperhaft. "Wir sind irgendwie nicht bereit gewesen. Wir waren immer einen Schritt zu langsam und haben viele Kleinigkeiten falsch gemacht", versuchte sich Verteidiger Lukas Schreier an einer kritischen Analyse.

Viel Zeit, alle Unzulänglichkeiten abzustellen, bleibt den Salzburgern freilich nicht. Um die Chance auf den Einzug ins Finale am Leben zu erhalten, müssen sie am Samstag (19.30 Uhr/live auf Puls24) im Volksgarten eine historische Aufholjagd starten. Einen 0:3-Rückstand in einen Sieg zu drehen, das ist bislang in Österreich erst einmal geglückt. 2010 waren es die Black Wings Linz, die im Halbfinale gegen die Vienna Capitals mit dem Rücken zur Wand vier Siege in Folge feierten. Im Finale setzte sich dann Salzburg in sechs Spielen durch.

Eine solche Wende scheint angesichts der zuletzt gezeigten Leistungen aber unwahrscheinlich. Das vorrangige Ziel für Salzburg muss es daher sein, die große Blamage zu verhindern, erstmals in der Clubgeschichte "gesweept" (das heißt: ohne einen eigenen Sieg aus dem Play-off gefegt) zu werden. Hoffnung macht den Eisbullen die Rückkehr des zuletzt gesperrten Kapitäns Thomas Raffl. "Wille und Kampf sind jetzt mindestens so wichtig wie die Taktik. Und wir müssen auf jeden Fall verhindern, früh in Rückstand zu geraten", erklärte der 34-jährige Routinier. Stürmer Florian Baltram versuchte die aussichtslose Situation sogar positiv zu sehen. "Ich glaube, wir haben jetzt keinen Druck mehr. Wir wissen, dass wir alles geben müssen, sonst ist die Saison für uns vorüber."