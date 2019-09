Die Red Bull Hockey Juniors haben sich zum Auftakt der vierten Alps-Hockey-League-Saison auswärts den EK Zeller Eisbären mit 4:1 durchgesetzt. Nach einem 0:1-Rückstand drehten Max Tjernström (Doppelpack), Robert Arrak sowie der 18-jährige Tim Harnisch das Spiel zu Gunsten der Red Bulls.

Im Salzburger-Derby versuchten die Pinzgauer vor knapp 1000 Fans in der Eishalle Zell am See von Beginn an das Spiel an sich zu ziehen. So war in der neunten Minute Gästetorhüter Nico Wieser in Unterzahl gefragt, als die erste Strafe im Spiel gegen die Juniors ausgesprochen wurde. Nach überstandener Strafe blieb das erste Tor trotzdem den Gastgeber vorbehalten, die durch den Schweden Tomi Wilenius (13.) in Führung gingen. Diese sollte nur kurz halten, denn Landsmann Max Tjernström im Trikot der Red Bulls drehte nach Zuspiel von Verteidiger Alex Frandl, der am Donnerstag seinen 20. Geburtstag feierte, jubelnd zum 1:1-Ausgleich ab (17.). Mit einem leichten Chancenplus für die Juniors ging es mit einem Unentschieden in die erste Pause.

Im zweiten Drittel drehten die Red Bulls auf, konnten die Pinzgauer immer mehr ihr spielerisches Tempo aufzwingen und gingen in der 32. Spielminute durch ein Tor des Esten Robert Arrak mit 2:1 in Führung. Als die Zeller zum zweiten Mal auf der Strafbank Platz nehmen mussten, bauten die Juniors ihre Führung weiter aus. Tjernström, dem von Samuel Eriksson und Samuel Witting assistiert wurde, schnürte seinen ersten AHL-Doppelpack gerade einmal nach 14. gespielten Powerplay-Sekunden. Kurz vor der zweiten Pausensirene feierte der 18-jährige Tim Harnisch seinen Profidebüttreffer für die Juniors und stellte per Rebound auf 4:1. Die Juniors hatten das Kommando im Spiel nun komplett übernommen und so ging der klare Vorsprung durchaus in Ordnung.

Der Schlussabschnitt brachte zwei weitere Überzahlspiele für die Red Bulls, jedoch war für die Angreifer bei Zell-Keeper Dominik Frank jedes Mal Schluss. Trotz Überlegenheit der Akademiemannschaft blieb es nach 60. Minuten beim 4:1-Endstand und dem geglückten Saisonauftakt für die Mannschaft von Teemu Levijoki. Der Chefcoach sagte: "Der Anfang war etwas nervös von unseren Jungs, aber wir kamen dann immer besser ins Spiel. Der Sieg zum Auftakt war wichtig für uns, gibt Selbstvertrauen. Wir müssen nun am Fundament arbeiten und dann darauf aufbauen. Man sieht, dass sich Spieler mit harter Arbeit im Spiel belohnen und den anderen Jungs als gutes Beispiel dienen können."

