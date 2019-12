Zell am See und die Red Bull Juniors sind mit hohen Siegen in die intensive Jahresendphase gestartet.

Für Salzburgs Eishockeyteams in der Alps Hockey League sind die letzten Tage vor dem Jahreswechsel weniger eine besinnliche als vielmehr eine hoch intensive Zeit. Bereits am Stefanitag kämpften die Zeller Eisbären und die Red Bull Hockey Juniors wieder um Punkte für die Play-off-Quali. Am Samstag und Montag stehen für beide schon die nächsten Ligapartien an.

Zell am See zeigte im Heimspiel gegen die Steel Wings Linz, dass sie auch ohne Franz Wilfan gewinnen können. Der Stürmer, der in den letzten siebeneinhalb Jahren beim EKZ nur ein Spiel verpasst hatte, zog sich ausgerechnet vor der Intensivwoche zum Jahresende einen Bruch des Mittelfußknochens zu. In Spiel eins ohne den Zeller Dauerbrenner schossen seine Kollegen die Steel Wings Linz mit 6:1 (3:0, 3:0, 1:0) aus der Eisbärenarena. Mit dem ungefährdeten Sieg über das Ligaschlusslicht beendeten die Pinzgauer eine vier Spiele währende Niederlagenserie.

Die ersatzgeschwächt angereisten Red Bull Juniors setzten sich beim EC Bregenzerwald mit 5:1 (2:0, 1:0, 2:1) durch. "Es war nicht unser bestes Spiel, aber wir haben die Tore im richtigen Moment geschossen", meinte Torschütze Marcel Zitz.

Auf den anvisierten Platz unter den Top 6 fehlen beiden Salzburger Teams aktuell sechs Punkte.

Bregenzerwald − RB Juniors 1:5 (0:2, 0:1, 1:2). Tore: Hämmerle (49.) bzw. Appendino (9.), Zitz (16.), Tjernström (23., 56.), Arrak (45.).

EK Zeller Eisbären - Steel Wings Linz 6:1 (3:0, 3:0, 0:1). Tore: Schernthaner (6./PP), Lanzinger (16.), Putnik (19.),Hansson (27.), Herzog (36.), Wohlfahrt (39./SH) bzw. Freunschlag (52./PP).

Freitag: Bregenzerwald − Feldkirch 4:3 (1:2, 2:0, 1:1).