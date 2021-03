Mit zwei Siegen über die Lakers Kärnten sind Salzburgs Eishockey-Damen am Wochenende ins Finale der Staatsmeisterschaft eingezogen. Am Samstag reichte ein Treffer von Annika Fazokas zum Sieg in Villach. Tags darauf war Emilie Brigham beim 2:1-Heimsieg zwei Mal erfolgreich. Im Finale treffen die Salzburgerinnen auf die Sabres Wien, die sich gegen Neuberg mit 6:3 und 5:0 durchsetzten.

Damen, Staatsmeisterschaft − Halbfinale: Lakers Kärnten - Salzburg Eagles 0:1 (0:0, 0:0, 0:1). Tor: Fazokas (43.). Salzburg − Kärnten 2:1 (1:0, 1:1, 0:0). Tore: Brigham (14., 25.) bzw. Soccio (29.).

AHL: Red Bull Hockey Juniors - Ljubljana 1:2 (0:1, 0:1, 1:0). Tore: Feldner (54./PP) bzw. Vallerand (13., 30./PP).