Starke Aufholjagd der Eagles blieb unbelohnt

Salzburger Eishockey-Damen mussten sich Neuberg zu Hause mit 3:4 geschlagen geben.

Die Salzburg Eagles gingen auch in ihrem vierten Saisonspiel in der European Women's Hockey League (EWHL) als Verliererinnen vom Eis. Im Heimspiel gegen die Neuberg Highlanders waren sie jedoch knapp ihren ersten Punkten dran. Bei der 3:4-Niederlage gegen die Steirerinnen holten sie einen 0:2- und einen 2:3-Rückstand auf, konnten sich am Ende aber nicht zumindest in die Verlängerung retten.

Albtraumstart der Eagles

Das Match startete denkbar schlecht für die Eagles. Schon der erste Schuss aufs Tor brachte die Gäste in Führung. Nach nicht einmal eineinhalb Spielminuten stand es bereits 0:2. Doch die Salzburgerinnen kämpften sich in das Spiel zurück und erzielten kurz vor der ersten Pause durch Hanna Schwarzer den Anschlusstreffer.

Penalty nicht verwandelt

Das zweite Drittel war noch keine 30 Sekunden alt, da gelang McKenna Hulslander bereits der Ausgleich. In einem nun umkämpften Match hatte Agnese Apsite sogar die Führung für die Eagles auf der Schaufel. Erst konnte sie nur durch ein Foul gestoppt werden, dann scheiterte sie mit dem folgenden Penalty.

Freude über 3:3 währte kurz

Im Schlussdrittel nutzte Neuberg ein Powerplay zur neuerlichen Führung (44.). Nur vier Minuten später schlug Apsite mit dem abermaligen Ausgleich zurück. Die Freude der Eagles währte jedoch nur kurz. Nach zwei Minuten erzielte Rachel Paul das vierte Tor der Steirerinnen, das die Eagles nicht mehr kontern konnten.