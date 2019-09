Nach einem starken Auftakt waren die Zeller Eisbären im Derby zu Saisonstart gegen die Red Bull Juniors beim 1:4 dann chancenlos. Neo-Coach Jaka Augustinčič sah dennoch gute Ansätze.

SN/ek zell am see

Das erste Derby der Saison war letztlich eine klare Angelegenheit. Nach 1:0-Führung drehten die Red Bull Juniors mit einem starken Mitteldrittel das Spiel und gewannen vor knapp 1000 Fans in der Zeller Eishalle ungefährdet 4:1 (1:1, 3:0, 0:0). Obwohl damit das Trainerdebüt von Zells Coach Jaka Augustinčič schiefgegangen ist, sah der Zeller Coach dennoch einige gute Ansätze bei seinem Team. "Wir begannen wirklich gut, gingen verdient in Führung und hätten sogar die Chance auf das 2:0 gehabt. Aber im zweiten Drittel ist Salzburg sehr stark zurückgekommen, unsere Reaktion darauf war zu spät. Im dritten Drittel hätten wir noch einmal alles probiert, aber Salzburg ist ein gutes Team."

Für den Slowenen, der seit heuer die Pinzgauer führt, war es der erste Schritt auf einem langen Weg. "Wir sind halt noch mitten in einem Lernprozess." Was für Zell möglich ist? "Das ist schwer zu sagen in der Liga, da müssen wir einige Spiele abwarten." Die nächste Partie führt Zell gleich zum Tabellenführer nach Cortina, der in der ersten Runde 7:2 in Bregenzerwald gewonnen hat.

Bei den siegreichen Salzburgern war natürlich die Laune bestens: "Der Anfang war etwas nervös von unseren Jungs, aber wir kamen dann immer besser ins Spiel. Der Sieg zum Auftakt war wichtig für uns, gibt Selbstvertrauen. Wir müssen nun am Fundament arbeiten und dann darauf aufbauen. Man sieht, dass sich Spieler mit harter Arbeit im Spiel belohnen und den anderen Jungs als gutes Beispiel dienen können", meinte Coach Teemu Levijoki.

Maßgeblichen Anteil am Sieg der Salzburger hatte der Schwede Max Tjernström. Er glich in der 17. Minute die Zeller Führung - die mit Tomi Wilenius ebenfalls von einem Schweden erzielt worden war - aus und traf im Mitteldrittel nach Zuspiel seiner Linienpartner Samuel Eriksson und Samuel Witting zum 3:1. Das war bereits die Vorentscheidung. Kurz vor der zweiten Pausensirene feierte der 18-jährige Tim Harnisch dann seinen ersten Treffer für die Juniors und stellte mit Nachschuss auf 4:1. Im Schlussdrittel ließen die Salzburger nichts mehr anbrennen.

AHL: EK Zell am See - Red Bull Juniors 1:4 (1:1, 0:3, 0:0). Tore: Wilenius (13.) bzw. Tjernström (17., 35./PP), Arrak (32.), Harnisch (39.).

Weiters: Laibach - KAC II 0:1 (0:0, 0:0, 0:1), Silver Caps - Sterzing 2:3 (1:1, 0:0, 1:2), Steel Wings Linz - Jesenice 0:4 (0:2, 0:1, 0:1), Lustenau - Ritten 4:5 (3:0, 1:2, 0:2/0:1) OT, Feldkirch - Pustertal 3:0 (2:0, 1:0, 0:0), Kitzbühel - Gröden 2:1 (1:0, 1:0, 0:1), Bregenzerwald - Cortina 2:7 (0:2, 0:2, 2:3), Asiago - Fassa 2:1 (1:0, 0:0, 0:1/1:0) OT.