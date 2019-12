Jungbullen setzten im Farmteamduell ihre Erfolgsserie eindrucksvoll fort.

Während die Zeller Eisbären mit einer unglücklichen Heimniederlage gegen Cortina den nächsten Rückschlag im Kampf um einen Play-off-Platz in der Alps Hockey League hinnehmen mussten, setzten die Red Bull Juniors ihre jüngste Erfolgsserie fort. Durch den 8:1-Heimerfolg am Samstag im Farmteamduell mit den Vienna Capitals haben die Salzburger das achte Mal in Folge angeschrieben und den Rückstand auf Platz sechs auf drei Punkte verkürzt.

Letzteres hätten auch die Eisbären gegen Cortina schaffen können, doch fehlten ihnen dazu in der dramatischen Schlussphase der regulären Spielzeit 14 Sekunden. Dabei hatte das Zeller Heimpublikum schon den vermeintlichen Siegtreffer gefeiert, als Jure Sotlar mit nur mehr 51 Sekunden auf der Uhr in doppelter Überzahl zum 2:1 traf. Im überschwänglichen Jubel fasste aber Maks Selan eine Zwei-Minuten-Strafe aus. Die Gäste nutzten das, um ihren Goalie vom Eis zu nehmen, und belohnten sich für ihr Risiko noch mit dem Ausgleich. Nach einer torlosen Verlängerung verwertete Giftopoulos den entscheidenden Penalty zum Sieg für Cortina.

Weniger dramatisch verlief das Duell der Farmteams von Red Bull und den Capitals. Die Salzburger, bei denen Samuel Witting drei Mal traf, lagen schon nach 20 Minuten mit 4:0 voran und kamen auch danach nicht mehr in Bedrängnis. "Wir haben im ersten Drittel unser System perfekt umgesetzt und Wien kaum zu Chancen kommen lassen. Man sieht, derzeit hat jeder bei uns viel Spaß am Spielen", meinte Red-Bull-Goalie Mauritz Merra, der in seinem dritten Match von Beginn seinen ersten Sieg in der AHL feierte. Für sein Team war es der siebente Sieg in den letzten acht Spielen.

Red Bull Hockey Juniors - Vienna Capitals Silver 8:1 (4:0, 2:1, 2:0).Tore: Luusuaniemi (4.), Witting (8., 10., 38.), Harnisch (17./PP, 60.), Tjernström (25.), Arrak (44.) bzw. Hermanstad (28/PP2).

EK Die Zeller Eisbären − Cortina 2:3 n. P. (0:0, 1:1, 1:1; 0:1). Tore: Tschernutter (39.), Sotlar (60.) bzw. Lacedelli (30., 60.), Giftopoulos (entscheidender Penalty).