Zeller schnappten erneut nicht zu

Eisbären fehlt nach Niederlage in Gröden weiter ein Punkt auf Pre-Play-offs.

Die Zeller Eisbären hatten am Wochenende allen Grund, ausgelassen zu feiern. Mit einem spektakulären 4:0-Auswärtssieg nach Verlängerung sicherten sie sich am Samstagabend im Österreichfinale der Alps Hockey League (AHL) gegen die Red Bull Juniors sensationell ihren ersten Meistertitel seit 18 Jahren.

Mit diesem Erfolg hatten (vor allem nach der 0:3-Heimniederlage im Hinspiel) nur die größten Optimisten im Verein rechnen können. Oberstes Ziel der Eisbären war von Saisonbeginn an der erneute Einzug ins Viertelfinale der AHL. Dort hatten sie sich im Vorjahr ein dramatisches Duell mit Lustenau geliefert, das erst im entscheidenden fünften Spiel verloren ging.

Heuer haben die Zeller die direkte Qualifikation fürs Viertelfinale als Sechster des Grunddurchgangs nur um einen Rang verpasst. Damit müssen sie sich in einer weiteren Gruppenphase erst in die Pre-Play-offs kämpfen, wo dann noch ein Best-of-3-Duell auf dem Programm steht.

Das Ticket für die Pre-Play-offs ist schon länger zum Greifen nahe. Das erste Mal hätten die Eisbären unmittelbar vor dem österreichischen AHL-Finale zuschnappen können. Gegen Fassa setzte es aber eine 2:4-Heimniederlage. Am Donnerstag missglückte durch ein 2:4 in Gröden auch der zweite Versuch, den fehlenden Punkt zu holen.

Nach 0:3-Rückstand gelang Hubert Berger 40 Sekunden vor Schluss zwar der Anschlusstreffer. Ein Empty-Net-Treffer der Südtiroler begrub aber die aufgekeimte Hoffnung. Die nächste Chance, den Einzug in die Pre-Play-offs zu fixieren, haben die Pinzgauer kommenden Donnerstag im Heimspiel gegen Sterzing.

Die Red Bull Juniors haben ihr Viertelfinalticket als Fünfter des Grunddurchgangs hingegen längst sicher. In der Masterround spielen sie nur um das Recht, ihren ersten Gegner zu wählen. Im Heimspiel am Samstag (19.15 Uhr) gegen Cortina wollen die Jungbullen aber auch Wiedergutmachung für die bittere Finalniederlage gegen Zell am See leisten.