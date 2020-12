Tobias Dinhopel spielt bis Saisonende in der Alps Hockey League.

Zumindest ein Spieler des EK Zell am See hat nur kurz nach dem endgültigen Saisonabbruch in der 1. Divison der Kärntner Eishockey-Liga einen Interimsclub gefunden, bei dem er weiter um Meisterschaftspunkte spielen kann. Assistant Captain und Juniors-Nachwuchsleiter Tobias Dinhopel wechselt bis Saisonende auf Leihbasis zu den Kitzbüheler Adlern in die Alps Hockey League. Sein Amt als Nachwuchsleiter der Zeller wird der 31-Jährige, der seit 2012 für die Eisbären spielt, weiterhin in vollem Umfang ausüben und zu den Trainings und Spielen der Adler nach Kitzbühel pendeln.

Quelle: SN