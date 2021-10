Ausfall des Stürmers trübte die Freude über den höchsten Saisonsieg.

Die Zeller Eisbären feierten am Samstag ihren bislang höchsten Sieg in der Alps Hockey League seit ihrer Rückkehr aus der Kärntner Liga. Die Pinzgauer fertigten die zweite Mannschaft der Vienna Capitals auswärts mit 8:1 (3:0, 4:1, 1:0) ab. Die Freude über den Kantersieg wurde allerdings von einem späten Foul an Henrik Neubauer getrübt. Der Stürmer, der in der Saison 2019/20 noch selbst für die Wiener gespielt hatte, wurde dreieinhalb Minuten vor Schluss von Christoph Draschkowitz mit einem Kniecheck niedergestreckt.

"Eine Aktion wie diese, bei einem Spielstand von 8:1 kurz vor Spielende, ist einfach nur unnötig und wäre absolut vermeidbar gewesen", ärgerte sich Zells Geschäftsführer Patrick Schwarz. Neubauer, der mit zehn Treffern aktuell die Torschützenliste der Liga anführt, zog sich bei der Attacke, für die der Übeltäter drei Spiele Sperre ausfasst, eine Knieverletzung zu und wird mindestens für die nächsten Wochen ausfallen.